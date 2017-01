"Wir sind so enttäuscht über das Dekret. Das verstößt gegen die Werte der Region und der Stadt Brüssel. Wir kommen also nicht um einen Protest herum", wird der Veranstalter Stijn Croes auf BRUZZ zitiert.

Auf Facebook wird aufgerufen, sich am Montag in der Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr am Börsenplatz zu versammeln.

Weiter heißt es: Tausende Menschen seien Opfer dieser xenophoben und gefährlichen Maßnahme. Das hat es so noch nie gegeben. Jetzt ist der Moment, um sich gegen die gefährliche Diskriminierung zu erheben. Die Welt driftet in eine Richtung ab, in die wir nicht gehen wollen. Eine Gesellschaft von Erster- und Zweiter-Klasse-Bürger ist keine Demokratie. Lassen Sie uns die Demokratie schützen und uns gegen Diskriminierung und Ausschluss erheben."

Bis zur Veröffentlichung dieses Berichts hatten laut Angaben der Veranstalter rund 500 Menschen ihr Interesse an der Teilnahme der Demonstration bezeugt.