twitter/poetebrigand

U.Ne Mitten im Europaviertel in Brüssel (in der Stevinstraat) hat sich am Samstagnachmittag plötzlich der Boden gesenkt. Dadurch entstand ein Loch von rund 10 Metern Länge, 2 Metern Breite und 4 bis 5 Metern Tiefe. Ein parkendes Fahrzeug wurde dabei völlig geschluckt. Personen wurden nicht verletzt. Das hat die Polizeizone Brüssel Hauptstadt-Elsene an diesem Samstag wissen lassen.