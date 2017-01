Doch auch das Bistum Brügge ist durch die Haltung von Ex-Bischof Vangheluwe und von dessen Anwalt schockiert. Vor einigen Tagen deutete das Bistum an, von der Konfrontation Vangheluwes mit einem seiner Opfer in den Räumen der belgischen Bundespolizei nicht unterrichtet gewesen zu sein. Am Freitag rief das Bistum den Vatikan auf, Roger Vangheluwe strenger zu bestrafen.

Bisher darf Vangheluwe keine geistlichen Ämter mehr bekleiden und er muss „im Verborgenen“ leben, sprich, er darf nicht in Belgien. Lode Aerts, der neue Bischof von Brügge, zeigte sich durch die weiterhin eiskalte Haltung seines Vorgängers schockiert und fordert vom Vatikan ein strengeres Auftreten: „Das ist eine Schande. Das ist etwas, das Beunruhigung auslöst.“ Welche Strafen das Brügger Bistum fordert, ist unbekannt.