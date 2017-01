Belga

A.Kockartz/dpa Nach einer von Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen Studie könnte Belgien schon in drei Jahren ohne die umstrittenen belgischen Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 auskommen. Nach dem Bau einer geplanten Stromtrasse von Deutschland nach Belgien wäre demnach die Versorgung sichergestellt, wie ein Sprecher des NRW-Umweltministeriums am Donnerstag mitteilte.