Wie am Mittwoch dazu aus dem Kabinett des ostbelgischen Ministerpräsidenten mitgeteilt wurde, wird er am 9. Februar in Berlin den zuständigen deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) treffen.

Die deutsche Bundesregierung treibt ungeachtet von Protesten u.a. aus den Nachbarländern Belgien, Niederlande und Österreich ihre umstrittenen Pkw-Maut voran.

Das Kabinett in Berlin beschloss am Mittwoch mehrere Änderungen an den bestehenden Maut-Gesetzen, wodurch deutsche Autofahrer mit besonders abgasarmen Wagen stärker von steuerlichen Entlastungen profitieren sollen.

In Brüssel trafen sich am Mittwoch auf Einladung Österreichs die Maut-Gegner. Zehn EU-Staaten, darunter Belgien, wollen das weitere Vorgehen besprechen. Die Maut wird als diskriminierend angesehen, weil ausländische Autofahrer benachteiligt werden.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien an der Grenze zu NRW und zu Rheinlandpfalz ist entschieden gegen die Maut-Einführung in Deutschland, denn sie erwartet Nachteile für die zahlreichen Berufspendler und für die Wirtschaft im „kleinen Grenzverkehr“.