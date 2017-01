Belga

A.Kockartz Die Terroristen von Paris und Brüssel haben auch in Erwägung gezogen, wichtige Persönlichkeiten aus Belgien zu entführen, um damit die Freilassung von inhaftierten Gesinnungsgenossen zu erpressen. Dies ist aus der Analyse eines Laptops ersichtlich, den Ermittler bei einer Razzia in Schaarbeek kurz nach den Anschlägen von 22. März 2016 gefunden hatten. Die VRT-Nachrichtenredaktion hatte Einblick in die Protokolle zu diesem Vorgang.