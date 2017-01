Im Laufe des Mittwochs wurden mehr Details zu der Anti-Terroraktion in Brüssel bekannt. Demnach wurden am Mittwochmorgen sieben Mitglieder einer einzigen Familie zu Verhören abgeführt. Dabei handelt es sich um Angehörige eines Mannes, der seit mehreren Jahren in Syrien sein soll und der dort zur islamistischen Terrororganisation IS gehört. Erst kürzlich ließ dessen Familie wissen, dass der Mann in Syrien ums Leben gekommen sei.

Doch inzwischen liegen Polizei und Nachrichtendiensten Hinweise darauf vor, dass er wieder nach Belgien eingereist sei. Bei den Hausdurchsuchungen am Mittwoch wurde er allerdings nicht angetroffen. Ob er tatsächlich tot ist, noch in Syrien verweilt oder ob er sich tatsächlich in Belgien aufhält, ist damit weiter unklar.

Bei den Razzien am Mittwochmorgen seien weder Waffen, noch Sprengstoff gefunden worden, so die Staatsanwaltschaft in Brüssel. Zusammenhänge mit den Attentaten von Paris und Brüssel werden weiterhin ausgeschlossen. Hinweise auf durch den Mann geplante Anschläge in unserem Land liegen den Nachrichtendiensten ebenfalls nicht vor.