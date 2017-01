Belga

A.Kockartz Premier Charles Michel (MR) hat wie angekündigt ein Vieraugengespräch mit Prinz Laurent geführt. Der Bruder des Königs hatte mehrmals gegen Auflagen verstoßen, an die sich die Mitglieder des Königshauses in der Öffentlichkeit zu halten haben. Hält sich der Prinz in Zukunft nicht an diese Regeln, drohen im Abzüge von seiner Dotation.