Von einigen Polizisten wird sogar behauptet, während ihrer Dienstreise Prostituierte besucht zu haben. Der Pressesprecher der belgischen Polizei, Peter De Waele (Foto im Text), bestätigte in der VRT an diesem Dienstagmorgen: "Das ist eine Abteilung, die in der ganzen Welt unterwegs ist. Mehrere Berichte haben die Runde gemacht und die Generalkommissarin wollte ein Audit durchführen. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass das eine sehr schwere Aufgabe ist. Die Menschen gehen davon aus, dass das eine Reise ist, aber Sie müssen jemanden in ein Land begleiten, in das er meistens nicht zurück möchte."

Weiter erklärte der Sprecherr: "In dem Audit steht übrigens auch noch, dass die Ausweisungen ansich sehr human und sehr professionell durchgeführt werden. Wir haben die Regeln zudem verschärft, so dass jetzt viel mehr Klarheit als früher herrscht."

Nach Äußerungen des Gewerkschaftsführers der liberalen Polizeigewerkschaft, Vincent Houssin, habe es schon "seit Jahren Gerüchte" über Missstände in besagter Polizeiabteilung gegeben. Allerdings, betont Houssin, gehe es hierbei um "ein paar Leute", die dem Ruf der Einheit schädigten. "Wir appellieren an die Regierung, die Untersuchung fortzuführen und die faulen Äpfel herauszuholen."