Insgesamt sorgen die Arbeiten im Umfeld dieser für die belgischen Hauptstadt so wichtigen Zufahrt aus Richtung Löwen (Flämisch-Brabant) und E 40 aus Richtung Lüttich und Deutschland auch für eine Verbesserung der Lebensqualität der dortigen Anwohner. Sie baten in den Besprechungen vor der Zustimmung zu dem Renovierungsprojekt um mehr öffentlichen Raum, was ihnen geboten wird.

In einer Mobilitätsstudie zur Umweltverträglichkeit dieser Arbeiten wurden die Tunneleinfahrten ebenso analysiert, wie auch die Zufahrten in Richtung dieser Tunnel. Danach bleiben die Fahrbahnen einspurig, bis auf die Richtung E 40-Montgomery, die wieder, wie früher, auf zwei Spuren ausgeweitet wird. Dadurch wird wieder Platz für Parkstreifen für die Anwohner frei und Fußgängern sowie Radfahrern wird mehr Bewegungsfreiheit geboten.

In der direkten Umgebung des VRT- und RTBF-Funkhauses (Foto oben, hinter den Resten des kürzlich abgerissenen Reyers-Viadukts) wird die Aus- und Zufahrt an der E 40 in einem weiteren Projekt zu einem sogenannten „Stadtboulevard“, zu dem der noch zu entwickelnde Mediapark gehören soll.