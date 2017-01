"Es gibt doch mehrere Punkte, auf die wir achten müssen und das ist Protektionismus, den er schon ein paar Mal angekündigt hat und dann natürlich vor allem die NATO-Beiträge. Er sagte, dass er dort eine andere Verteilung zwischen Europa und Amerika wolle", so Jambon in der VRT am Morgen. "Das wird budgetäre Konsequenzen bei uns haben. Wir werden sehen, wie heiß die Suppe letztlich gegessen wird."

Gegen sechs Uhr belgischer Zeit wird Trump als neuer Präsident der USA vereidigt.