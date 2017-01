Belga

A.Kockartz Am Mittwoch wurden an insgesamt 20 Messpunkten hohe Feinstaub-Konzentrationen in der Luft registriert. In allen Regionen Flanderns wurde der Grenzwert von 50 µg/m³ überschritten, wie Interregionale Umweltbehörde IRCEL meldet. Die hohen Feinstaubwerte können noch einige Tage lang anhalten, so IRCEL.