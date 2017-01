Peter Decroubele / VRT

A.Kockartz Die Soldaten, die seit fast zwei Jahren in den Straßen und an neuralgischen Orten in ganzen Land patrouillieren, haben dabei geholfen, das Bild der Armee in der Bevölkerung zu verbessern. Dies hat eine Studie ergeben, die die belgische Armee in Auftrag gegeben hat.