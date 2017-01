Bei einem ersten Verfahren im Jahr 2004 wurden sechs Verdächtige zu langen Haftstrafen verurteilt, doch zwei von ihnen, Richard Taxquet und Domenico Castellino, stehen jetzt wieder vor Gericht. Beide wurden seinerzeit zu jeweils 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Castellino, der sich damals noch auf der Flucht befand, wurde in Abwesenheit verurteilt. Er wurde in einem zweiten Verfahren wieder zu 20 Jahren Haft verurteilt, doch er und Taxquet gingen in Berufung, denn sie führen an, keinen ehrlichen Prozess bekommen zu haben. Sie begründen dies mit der Tatsache, dass das Schwurgericht die Urteile gegen die Verdächtigen im Cools-Verfahren nicht motiviert hatten.

Damit bekamen sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht und so muss das Verfahren gegen die beiden Angeklagten rund ein Vierteljahrhundert nach den Fakten wieder aufgerollt werden. Da in einem solchen Verfahren die bereits urteilenden Gerichtsbezirke oder Staatsanwaltschaften (Lüttich und Provinz Luxemburg) nicht mehr aktiv werden dürfen, findet dieser dritte Cools-Prozess jetzt in Namür statt.