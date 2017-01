De Standaard hatte lange Zeit versucht, per Gerichtsverfahren Einsicht in die entsprechenden Dokumente zu erhalten, stieß jedoch bei Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) und auch bei dessen Vorgängerin Joëlle Milquet (CDH) jeweils auf Granit. Der Redaktion war die Praxis der Abschiebung auch von jungen Familien mit Kindern in Militärmaschinen gleichzeitig mit (gewalttätigen) Kriminellen bekannt und wollte dazu auch die Berichte zu dieser Praxis lesen. Doch diese Praxis galt bisher als geheim und verbarg sich hinter der inoffiziellen Bezeichnung „blackbox“.

Doch letztendlich konnte De Standaard die Dokumente einsehen und fand eine Vorgehensweise heraus, die mehr als nur beunruhigend ist und die auf heftige Kritik stößt. So scheint die Regierung ohne Bedenken auf diese Praxis der Abschiebung zu setzen. Die Redaktion fand auch heraus, dass sich abgeschobene Asylbewerber dieser Art der Abschiebung manchmal sogar wiedersetzt haben. Derartig abgeschobene Einwanderer hatten sich aber auch mit Gewalt ihrer eigenen Ausreise an Bord eines kommerziellen Fluges gewehrt und kamen so „in den Genuss“ einer Abschiebung mit einem militärischen „special flight“.