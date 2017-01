A.Kockartz Die belgische Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von brutaler Gewalt in Ninove in der Provinz Ostflandern. Wie erst jetzt bekannt wurde, war es dort am vergangenen Donnerstagabend zu einer schweren Schlägerei zwischen Jugendgruppen gekommen. Hierbei waren angeblich vier Jugendliche von einer 20köpfigen Bande angegriffen und zusammengeschlagen worden. Doch erste Ermittlungen zeigen bereits ein anderes Bild der Vorgänge.