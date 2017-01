Aus Brüssel heraus in Richtung Löwen ist die Zufahrt in Richtung Löwen erheblich behindert, so dass sich die Autofahrer andere Wege suchen müssen, was im Innenstadtbereich und in den Ortsteilen Etterbeek und Schaarbeek für weitere Probleme sorgt.

Auch auf einigen Landstraßen staute sich der Verkehr in den frühen Morgenstunden und zwar in Ternat, Affligem und Asse jeweils in Richtung Brüssel. Zudem sorgten Unfälle in Ruddervoorde (West-Vlaanderen), Waasmunster (Oost-Vlaanderen) und Geel (Antwerpen) lokal für erhebliche Verkehrsprobleme.