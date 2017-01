Flämische Küste: Hochwassergefahr vorbei

Belga

Wegen der Kombination einer Springflut mit Sturmböen wurde an der Küste mit einem Wasserstand von über sechs Metern gerechnet. So schlimm kam es aber nicht. Der westflämische Krisenstab bleibt aber im Einsatz, weil kommende Nacht wieder mit Hochwasser gerechnet wird. In Antwerpen bleibt die Wasserwehr bis Samstag geschlossen.