Sturmschäden Küste: “Es wird noch schlimmer”

VRT

„Wer nicht an der Küste sein muss und hier nicht wohnt, sollte lieber nicht kommen“, warnt der Provinzgouverneur von Westflandern. Während der vergangenen Stunden richtete der Sturm schon sehr viel Schaden an aber das schlimmste muss noch kommen. Am Nachmittag wird mit einer Springflut gerechnet. Auch in Gent und Antwerpen wird Hochwasser erwartet.