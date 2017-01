Gemeinsam werden der Rektor der KU Löwen, Rik Torfs und die Rektorin der Universität Gent, Anne De Paepe der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ehrendoktorwürde übertragen. Es ist das erste Mal, dass beide Universitäten zusammen eine Ehrendoktorwürde verleihen.

"Sie erhält diese für ihre diplomatischen und politischen Bemühungen, Europa zu stärken und auszubauen und die Werte zu verteidigen, die unserem Kontinent erlauben, in der Vielfalt zur Einheit zu finden", heißt es auf den Webseiten der beiden Universitäten.

Daneben ist es eine Ehrung für ihre Entschlossenheit und Engagiertheit bei der Aufnahme der zahlreichen Flüchtlinge in Deutschland im letzten Jahr.

Die deutsche Bundeskanzlerin wird die Ehrendoktorwürde an diesem Nachmittag um 15.30 Uhr im Veranstaltungssaal "The Egg" in Brüssel, unweit des Südbahnhofes (nicht zu verwechseln mit dem neuen EU-Gebäude "The Space Egg" - das ist ein anderes Gebäude!) und in Anwesenheit des belgischen Premiers Charles Michel und des flämischen Ministerpräsidenten Geert Bourgeois entgegennehmen.