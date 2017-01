VRT

A.Kockartz Im November 2016 war jeder fünfte Reisezug in Belgien verspätet. Damit erreichte der Pünktlichkeitsgrad bei der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB in diesem Monat des vergangenen Jahres mit 82 % Zügen, die mit weniger als 6 Minuten Verspätung ihr Ziel erreichten, einen neuen Tiefpunkt. Die Eisenbahner-Gewerkschaften sehen in den der Bahn von der belgischen Bundesregierung auferlegten Sparzielen einen Grund für diese Entwicklung.