Belga

A.Kockartz Die Zahl der beunruhigenden Vorgänge in belgischen Haftanstalten in Zusammenhang mit radikalen Islamisten und mit Terrorplänen nimmt weiter zu. Jetzt entdeckte ein Häftling in der Brüsseler Haftanstalt Sint-Gillis (Foto) in seiner Zelle einen Zettel, auf dem ein Plan zum Bau einer Bombe zu lesen war. Die Polizei ermittelt.