Die flämischen Tageszeitungen Het Laatste Nieuws und De Morgen melden in ihren Montagsausgaben, dass die Einnahmen aus der erhöhten Verbrauchersteuer auf Tabak im vergangenen Jahr um 151 Mio. € niedriger ausgefallen sind, als von der Bundesregierung erwartet. Die Haushaltstrategen waren von Einnahmen aus dem Tabakverkauf von 3,238. Mia. € ausgegangen, was 199 Mio. € höher lag, als 2015.

Bei Cimabel, dem belgischen Verband der Tabakindustrie, hat man dafür eine recht simple Erklärung. Die Verbraucher, sprich die Raucher, seien beim Erwarb ihrer Genussmittel kreativer als früher und kaufen häufiger Billigprodukte, gefälschte Markenware oder günstigere Produkte online im Ausland.

Zudem seien die Tabakpreise durch die stetigen Erhöhungen der Akzisen, so wird die Verbrauchersteuer in Belgien offiziell genannt, auch weniger interessant für Kundschaft aus dem Ausland. Briten, Franzosen und Niederländer kommen nur noch selten nach Belgien, um Zigaretten zu kaufen, so Cimabel.