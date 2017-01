Jugendhaft für 17-jährigen City 2 Dieb

Daraufhin wehrte sich der junge Dieb vehement und lauthals, was die Panik auslöste. Ihm gelang auch kurzzeitig die Flucht, dann konnte er aber ganz in der Nähe von City 2 in der U-Bahn-Station Rogier, am Brüsseler Nordbahnhof, festgenommen werden.

Wegen des Zwischenfalls musste das Einkaufszentrum zeitweilig geräumt werden. Zwei verletzte Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei bestätigte, der Jugendliche habe zum Widerstand gegen die Staatsgewalt aufgerufen, aber nicht mit einem Terroranschlag gedroht. Auf Veranlassung der Jugendrichters wurde er in eine geschlossene Jugendhaftanstalt eingeliefert.