Türkische Offiziere beantragen Asyl

Laut „La Libre Belgique“ wurden 42 der insgesamt 53 türkischen Offiziere im NATO-Hauptquartier im Brüsseler Vorort Haren entlassen und auch 80 der 100 Offiziere der SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) in Casteau bei Mons. Insgesamt wurden 450 der 600 türkischen Stellen in den verschiedenen NATO-Basen (Ramstein in Deutschland, Norfolk in Großbritannien und Neapel in Italien) gestrichen.

Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Zugleich kämpft sie gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die immer wieder Anschläge in der Türkei verüben.