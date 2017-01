Belga

Ab September 2017 wird in allen Brüsseler U-Bahn-Stationen WLAN kostenlos zur Verfügung stehen. Das kündigte der zuständige Brüsseler Verkehrsminister Pascal Smet an. In den Brüsseler Nahverkehr werden bis 2025 insgesamt 5,2 Milliarden Euro investiert. Das kostenlose WLAN ist ein Teil dieses Projektes.