Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA) will die Fahrgastdaten von internationalen Reisenden in Bussen, Bahnen und auf Schiffen ebenso erfassen und speichern, wie bisher im Flugverkehr der Fall ist. Und er will die neuen Fluggastkontrollen, die sich am Brussels Airport nach den Anschlägen auf Zaventem und Brüssel am 22. März 2016 bewährt haben, auch in Hauptbahnhöfen greifen lassen.