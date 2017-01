Der Plan von Jambon sieht vor, dass Fahrgäste von Zügen oder Bussen, die von einem Land ins andere fahren, in Zukunft einige persönliche Informationen weitergeben sollen. Dies würde alleine beim Fahrkartenverkauf ein zeitraubendes Prozedere zur Folge haben, so die Kritik. Vorgänge, die für die Autofahrer nicht gelten würden: „Sie müssen absolut keine Angaben zur Person machen, obschon sie quer durch Europa fahren dürfen. Die Effektivität dieser Maßnahme ist denn auch arg zu bezweifeln, so die Kritik.

Die Flucht des Berlin-Attentäters Anis Amri nach seinem Anschlag per Bahn und Bus von Deutschland über die Niederlande, Belgien und Frankreich nach Italien gibt dem belgischen Innenminister in seinem Ansinnen Auftrieb, zumal die niederländische Regierung jetzt entsprechende Gesprächsbereitschaft ankündigte.