Belga

A.Kockartz Die flämische Landesregierung prüft derzeit die Möglichkeit, Städten und Gemeinden zu erlauben, bestimmte Aufgaben an Privatpersonen oder andere Organisationen weiterzureichen. Flandern orientiert sich dabei an einem Beispiel aus den Niederlanden und wurde bereits in das „Grünbuch“ für die Landespolitik aufgenommen.