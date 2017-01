Die IRU zählt derzeit zehn Mitarbeiter und wird in den nächsten Wochen noch mehr Menschen einstellen. 15 Stellen sind ausgeschrieben. “Wir müssen sowohl in der echten, als auch in der virtuellen Welt patrouillieren”, so der Minister.

Ob die Anstifter zu Hass und Gewalt im Netz effektiv bestraft werden, ist abzuwarten. Die Polizei kann jedenfalls Anzeige erstatten. Danach kann der Staatsanwalt entscheiden, ob die Personen verfolgt werden und ob die Polizei mit einem Mandat ausgestattet wird, die ihr erlaubt, bei Facebook oder anderen sozialen Medien die Daten der Hassprediger zu ermitteln und zu speichern. Im Falle einer Verurteilung riskieren diese Hassprediger eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr sowie eine Geldbuße.

Auffallend ist auch, dass das Zentrum für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung Ermittlungen eingeleitet hat. Normalerweise schalte sich das Zentrum nur nach einer Klage ein, heißt es in der Zeitung Gazet van Antwerpen. Und selbst dann sei der Nachweis vorsätzlichen Handelns und aktiver Aufstachelung zu Gewalt, Rassismus und Diskriminierung häufig schwierig, so die Zeitung noch.