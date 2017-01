Die Medikamente, die für den Drogenbaron bestimmt waren, enthielten Ephedrin, ein relativ ungefährliches Produkt, das auch in Hustensäften enthalten ist. Doch Ephedrin ist auch der Grundstoff zur Herstellung des äußerst suchterzeugenden Methamphetamins, das besser unter dem Namen Crystal Meth oder unter Ice bekannt ist. In Mexiko ist die Einfuhr des Produkts verboten.

Der mexikanische Drogenbaron Ezio Figueroa-Vasquez hatte deshalb Kontakt zu Produzenten und Händlern von ephedrinhaltigen Medikamenten in Asien, Afrika und Europa aufgenommen. Er kaufte ihnen die Medikamente in großem Umfang ab, um das Ephedrin in seinen Labors in Mexiko aus der Arznei zu destillieren.