Das umweltfreundlichere Benzin "E10" ersetzt ab dem 1.1. das bleifreie 95er Benzin an den belgischen Zapfsäulen. Und noch etwas verändert sich für die Autofahrer: Wer trinkt und fährt, muss tiefer in die Tasche greifen, wenn er oder sie erwischt wird. So werden die Bußgelder für diejenigen, die positiv getestet werden, noch einmal erhöht. Wer mehr als die erlaubten 0,5 Promille intus hat, muss mit einem Führerschein-Entzug rechnen. Wird der Fall vor einem Gericht verhandelt, steigt die Mindeststrafe von bislang 1.100 Euro auf 1.500 Euro an.

Auch das Telefonieren hinter dem Steuer wird stärker bestraft. Das Bußgeld wird von 100 auf 140 Euro angehoben.