Einen Zwischenfall hat es allerdings in der Provinz Namur gegeben. Eine falsche Manipulation eines Feuerwerks hat an diesem Sonntag, kurz nach Mitternacht, ein Feuer in Phillippeville, in der Provinz Namur, ausgelöst. In der rue du Vivier wurde eine vom Haus freistehende Garage komplett zerstört.

Bei Ankunft der Feuerwehr hatten sich die Flammen bereits durch das Dach geschlagen. Das Haus blieb verschont. Verletzte hat es nicht gegeben.