In der Nacht zum neuen Jahr kann der Nebel wieder dichter werden. Mancherorts können auch Nebelbänke mit Frost entstehen. Es muss mit Nieselregen gerechnet werden, der anfriert und zu vereisten Straßenbelägen führt. Das Thermometer bewegt sich zwischen -7 Grad im Hohen Venn und +1 Grad an der Küste sowie anderenorts in Belgien zwischen -4 und -2 Grad bei mäßigem Wind.

Auch der Sonntag wird grau und später steigt die Gefahr von anfrierendem Nieselregen. Am Sonntagabend wird es an der Küste zunächst regnen. Der Regen geht jedoch schnell in schmelzenden Schnee und mancherorts in Schnee in Nieder-Belgien und in Schnee in den Ardennen über. Dort wird sich eine dünne Schneedecke bilden.

Am Montagvormittag soll es weiterhin in den Ardennen schneien. Am Dienstag bleibt es zunächst noch trocken. Doch für den Rest der Woche muss mit wechselhaftem Wetter gerechnet werden. Teilweise schmilzt der Schnee in Flandern wieder. Nachts friert es.