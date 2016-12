Auch in anderen großen Städten in Europa ist man in dieser Silvesternacht besonders wachsam und gewappnet. So hat die deutsche Polizei zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen genommen. Um die Silvesterparty am Brandenburger Tor zu sichern, hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept angepasst.

"Unsere Sicherheitsmaßnahmen sind nach den Attentaten in Frankreich und Belgien stark verbessert worden. Nach dem Attentat in Berlin haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verschärft: Wir haben Betonblöcke und schwere Einsatzfahrzeuge um das Brandenburger herum aufgestellt und die Beamten mit Maschinenpistolen ausgestattet", hieß es dort.

In Frankreich sind 100.000 Polizisten zum Schutz der Bevölkerung während des gesamten Wochenendes im ganzen Land im Einsatz.