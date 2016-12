Zum Jahreswechsel besucht der belgische Außenminister Australien, Neuseeland und die Fidschiinseln. Sein Ziel bei dieser Reise ist die Suche nach Unterstützung für die belgische Bewerbung auf einen der nicht-ständigen Sitze im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Jahre 2019 und 2020. „Belgien sitzt in der gleichen Gruppe wie Deutschland und Israel. Eine Werbekampagne zu führen ist demnach sehr wichtig“, so Reynders in Australien.

Nach einem Treffen mit Australiens Premierminister Malcolm Turnbull und seiner australischen Amtskollegin, Außenministerin Julie Bishop (Foto oben links), sagte Reynders, dass er mit seinen Gastgebern absprechen konnte, dass diese unser Land in der UN-Sicherheitsratsfrage unterstützen werden: „Ein Abkommen zum Sicherheitsrat steht. Wir haben jetzt unsere Kandidatur und werden später die von Australien unterstützen.“ Australien will sich um einen solchen Sitz für 2019 bewerben.

Das in solchen Fragen sogleich ein diplomatischer Austausch ins Rollen kommt, ist hinlänglich bekannt und auch in diesem Fall ist es nicht anders. Australien hat auch einen Sitz im UN-Menschenrechtsrat im Auge, wo Belgien gerade vertreten ist. Dieses Ansinnen wird Belgien ebenfalls unterstützen.