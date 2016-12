Unser Land will eine Mutter und ihre fünf Kinder aus Afghanistan nach Deutschland abschieben, weil diese Familie dort zuerst um Asyl gebeten hatte. Doch wie Familie weigert sich, Belgien zu verlassen und zog vor Gericht. Dort gab deren Rechtsbeistand zur Begründung an, dass Flüchtlingen in Deutschland keine gute Unterbringung angeboten werde. Die belgische Asylbehörde hat nach Ansicht des belgische Rates für Ausländer-Streitfragen nicht ausreichend motivieren können, ob die Kläger in Deutschland sicher sind oder nicht.

Justizsprecher Frederic Tamborijn sagte dazu gegenüber der VRT-Onlineredaktion: „Nach dem großen Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland konnte nur unzureichend begründet werden, dass die Familie dort nicht riskiert, auf Probleme zu stoßen. Möglicherweise wird den Kindern kein Zugang zu Unterricht gewährt und alleinstehende Frauen sollen in den dortigen Aufnahmezentren belästigt werden.“