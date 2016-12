Bei den Sicherheitstüren soll es sich um flexibel einsetzbare Anlagen handeln, die nicht permanent angebracht werden sollen, wie Bahnsprecher Bart Crols dazu sagt: „Es handelt sich hier um Tore, die nicht systematisch oder permanent aufgestellt werden. Durch nicht systematisch damit zu arbeiten, erreicht man einen größeren abschreckenden Effekt.“

Die Bahn will die Fahrgäste von internationalen Zügen nicht aufhalten, in dem überall Sicherheitsanlagen durchlaufen werden müssen, so Crols weiter, denn so schaffe man neue Sicherheitsrisiken: „Man sollte ein Gleichgewicht zwischen Sicherheitsmaßnahmen und den Bewegungen der Fahrgäste finden.

Nach Angaben der NMBS/SNCB wird auch gerade der Einsatz von Überwachungskameras mit Gesichtserkennung getestet, doch diese Test würden derzeit noch in den Kinderschuhen stecken. In den Großbahnhöfen, in denen die Sicherheitsanlagen nicht zum Einsatz kommen, z.B. in Brüssel Zentral oder Nord, in Löwen, Gent oder Namür, werden zusätzliche Securail-Teams zum Einsatz kommen.

Eurostar und Flughafenbahnhof

Bisher werden Sicherheitsschleusen nur im Flughafenbahnhof des Brüsseler Nationalflughafens in Zaventem genutzt. Ähnliche Sicherheitsanlagen, wie sie die Bahn bald flexibel nutzen will, werden aber auch im Bahnhof Brüssel Süd/Midi gebraucht und zwar bei den Eurostar-Zügen in Richtung London. Hier pochen die Briten, die ja bekanntlich nicht zur Schengen-Region gehören, auf Flughafen-ähnliche Anlagen.