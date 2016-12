Bisher ist dies in der Europäischen Union nur bei Flugreisen der Fall, doch Jambon will dies auf Züge, Busse und Schiffe ausweiten. Das belgische Bundesparlament hat unlängst einem entsprechenden Gesetzesvorschlag zugestimmt, doch bei der EU wird Jambons Ansinnen vorerst noch mit mäßigem Interesse besprochen. Doch der Terrorfall Amri beweise, dass das belgische PNR-Gesetz durchaus für Europa wichtig sein kann.

Gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion sagte Innenminister Jambon: „Die Passenger Name Record-Angaben werden in der Tat in Datenbanken erfasst, die mit Blacklists verglichen werden können.“ Diese Listen von international unter Verdacht stehenden Terroristen sollen diese daran hindern, in ein Flugzeug, in einen Bus oder in einen Zug zu steigen. Das sei das Ziel dieses Gesetzes.