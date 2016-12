Belga

A.Kockartz Belgiens Gesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD - Foto) will in Zukunft Ärzte vergüten, die bestimmte über Smartphones anzuwendende Apps nutzen, um ihre Patienten zu begleiten. In erster Linie handelt es sich dabei um 24 bestimmte Apps, die das Bundesgesundheitsministerium ausgesucht und für unterstützungswürdig analysiert hat.