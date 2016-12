A.Kockartz In der Nacht zum Mittwoch ist vor der Küste von England ein belgisches Fischerboot gekentert. Das Boot hatte eine dreiköpfige Besatzung. Zwei Seeleute konnten lebend geborgen werden, einer davon starb an Erfrierung noch im Krankenhaus. Ein dritter Fischer wurde am Mittwochnachmittag noch vermisst. Für ihn bestehen wohl kaum noch Überlebenschancen.