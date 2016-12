„Gerade wird eine Debatte zu zivilen Infiltranten in IS-Kreise möglich. Jahrelang haben wir eine solche Debatte gescheut. Heute begreift jeder, dass man gute Informationen braucht und V-Leute könnten dabei helfen. Niemand innerhalb der Sicherheitsdienste plädiert dafür, demokratische Rechte und Freiheiten wegzuwerfen, doch im Rahmen der Grenzen unseres Rechtstaats müssen wir nach kreativen Möglichkeiten suchen, um schlauer als unser Gegner zu sein.“

Van Tigchelt macht sich die größten Sorgen zum Thema Sicherheit über mögliche Einzelkämpfer: „Ich will mit aller Deutlichkeit sagen, dass alle Gefahr gewichen ist, wenn wir IS auf militärischer Ebene morgen schlagen. Wir bleiben natürlich weiter bedroht durch solche ‚Einsamen Wölfe‘, auf die IS Einfluss hat.“ Die Gesellschaft gehe noch viel zu sehr von der Idee aus, dass IS in Raqqua, bzw. in Syrien sitzt, doch gewaltbereite radikale Islamisten können überall lauern, siehe Berlin.