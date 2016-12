AP

A.Kockartz Im Antwerpener Hafen sind in diesem Jahr fast 30 Tonnen Drogen beschlagnahmt worden. Das ist ein neuer Rekord, wie die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws dazu berichtet. Nach Angaben von Polizei und Zoll sind im Jahr 2016 doppelt so viele Drogen beschlagnahmt worden wie im Jahr davor. Dabei handelt es sich in erster Linie um Kokain, das in Containern versteckt von Südamerika nach Europa geschmuggelt wird.