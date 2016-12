In Couillet in der wallonischen Provinz Hennegau sind am Mittwochmorgen gegen 8Uhr30 vier Autos auf der Schnellstraße R3 am Rand von Charleroi aufeinander gefahren. Dabei wurden ein Erwachsener und zwei Kinder leicht verletzt. Die R3 war am Unfallort durch gefrierende Nässe spiegelglatt und die Polizei sperrte die Straße nach dem Unfall in beiden Richtungen komplett. Im Laufe des Vormittags rückte die Straßenwacht mit Streusalz an.