Seit 2014 wurden sechs Anschläge vereitelt

In in den Zeitungen "De Tijd" und "La Dernière Heure" erinnert Jacobs natürlich an die Brüsseler Anschläge vom 22. März. Er räumt ein, dass es den Belgiern damals an Fachkenntnis mangelte. Zur Analyse des Sprengstoffs habe man ausländische Experten zu Rate ziehen müssen.

In der Folge der Attentate habe der Informationsfluss in Richtung der Sicherheitsdienste stark zugenommen, sagt Jacobs. Pro Tag gingen bis zu 600 Hinweise aus der Bevölkerung und andere Informationen bei seiner Dienststelle ein, die natürlich alle weiterverarbeitet werden müssten. Viele dieser Hinweise stellten sich zwar als „nicht relevant“ heraus, dennoch müsse ihnen erst einmal nachgegangen werden.

Allerdings kämpfe seine Abteilung mit Personalengpässen, so Jacobs . Einige Akten seien an Dienste in anderen Provinzen übertragen worden, um Brüssel zu entlasten. In Brüssel befasst sich inzwischen 45 Prozent des Personals mit den Terrorakten.