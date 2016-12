Alkohol häufig Grund für Notaufnahme

Vergangenes Jahr wurde wiederholt über den problematischen Alkoholkonsum bei Jugendlichen und das so genannte Komasaufen oder Rauschtrinken berichtet. Tatsache ist, das die meisten Besoffenen, die in den Notaufnahmen der Krankenhäuser aufgenommen werden zwischen 45 und 65 Jahren alt sind.

Diese Patienten landen auf der Notaufnahme, weil sie viel zur viel Alkohol getrunken haben. Oft leiden sie auch an den Folgen eines jahrelangen Alkoholmissbrauchs an Leber, Bauchspeicheldrüse und Nervensystem. „Diese Gruppe muss dringend motiviert werden, weniger zu trinken“, so Doktor Paul Calle.