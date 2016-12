De Wever kritisiert belgisches Königshaus

In dem Interview bezeichnet De Wever König Albert II, den Vater und Vorgänger des amtierenden belgischen Königs Philippe, als Marionette von Elio Di Rupo, dem Parteivorsitzenden der wallonischen Sozialisten PS.

De Wever erklärte, in der Weihnachtsansprache von König Albert II im Jahr 2012, als seine Partei N-VA die Kommunalwahlen in Flandern gewann, habe dieser politisch Position bezogen, was absolut nicht den Gepflogenheiten entspreche.

König Albert II sagte damals: „Immer suchen sie Sündenböcke für die Krise: Entweder sind es Ausländer oder die Landsleute aus dem anderssprachigen Landesteil. Wir dürfen die Krise der 30-Jahre und die populistische Reaktion, die sie auslöste, nie vergessen“. Laut De Wever war hier „die Stimme von Elio Di Rupo aus dem Mund des Königs zu hören. Es geht doch nicht an, dass jemand, der rein zufällig auf einem bestimmten Stuhl sitzt, der Bevölkerung sagt, was sie zu denken hat.“