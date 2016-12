Die meisten humanitären Visa wurden Syrern zuerkannt, die ihr Visum in der belgischen Botschaft in Beirut im Libanon beantragt hatten. Libanon ist ein direktes Nachbarland Syriens und dort halten sich derzeit viele Bürgerkriegsflüchtlinge auf.

Asyl-Staatssekretär Theo Francken (N-VA) steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik, weil er einer syrischen Familie aus Aleppo, die ebenfalls in der belgischen Botschaft in Beirut ihren Antrag stellte, ein solches Visum verweigert. Dieser Fall beschäftigt die Politik, die hiesigen Medien und auch die Gerichte hierzulande seit einigen Wochen.

Eine befreundete Familie aus Belgien bietet sich zudem an, die betroffene syrische Familie bei sich aufzunehmen und für alle entstehenden Unkosten aufzukommen. Ein Ende dieser sogenannten „Visum-Affäre“ ist noch nicht in Sicht, da die Anwälte der Antragsteller alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen will.