A.Kockartz Auf einem Rastplatz an der Autobahn E 40 in Groot-Bijgaarden in Flämisch-Brabant sind 16 Flüchtlinge in zwei Lastwagen entdeckt worden. Die belgische Eiwanderungsbehörde muss jetzt entscheiden, was mit den sich illegal im Land aufhaltenden Einwanderern geschehen soll.