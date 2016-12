Belga

A.Kockartz/dpa Die Städteregion Aachen fordert die Stilllegung der belgischen Atomkraftwerke an der Grenze. Am Donnerstag will sie die zweite Klage einreichen. Im Streit um die Sicherheit der belgischen Atomkraftwerke wollen die Städte und Gemeinden der Grenzregion ein weiteres Gericht einschalten.